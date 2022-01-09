2022/01/09 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رفع الجلسة الأولى للمجلس.وقال الحلبوسي في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تقرر رفع الجلسة الأولى للبرلمان على ان يتم تحديد وقت آخر لها".

وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

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