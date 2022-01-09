الحلبوسي يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس الجمهورية

2022/01/09 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، باب الترشيح لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي اثناء قيامه بمهامه كرئيس لمجلس النواب، انه "نفتتح الترشيح لاختيار رئيس الجمهورية على مدى 15 يوما وفق التوقيتات الدستورية".

وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

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