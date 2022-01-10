الصدر: اختيار رئيس البرلمان ونائبيه بداية لتشكيل حكومة أغلبية

2022/01/09 | 23:25 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد إن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه "أولى بشائر" حكومة الأغلبية الوطنية.,أضاف عبر تويتر "أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى..لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة".

وقال إن كل الكتل السياسية أمام منعطف صعب ودعاها إلى عدم إعادة أخطاء "الماضي المرير".

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد بأن الكتلة الصدرية قدمت أسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن رئاسة مجلس النواب المنتخبة تسلمت مهامها.

وتم رفع الجلسة الأولى للبرلمان.

وانتخب مجلس النواب العراقي اليوم محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي لدورته الخامسة بالأغلبية المطلقة.

وفاز الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي اليوم الأحد، من الجولة الأولى من التصويت.



وشارك 228 نائباً في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وقالت الوكالة الأحد إن مجلس النواب العراقي انتخب الحلبوسي رئيساً للمجلس لدورته الخامسة بالأغلبية المطلقة.

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