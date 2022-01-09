تصريحات حازمة عن لسان مسعود بارزاني: لن أشارك في حكومة يشكلها الإطار

2022/01/09 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، الاحد، عن أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أخبرهم بأنه لن يشارك بأي حكومة يشكلها الإطار التنسيقي، وفي حال شُكلت فأنه سيذهب إلى المعارضة.

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وذكر الجبوري في حوار مع الزميل "احمد ملا طلال"، انه "تعلمنا الدرس وتوحدنا وعرفنا من نختار ومن يكون حليفنا، استلمت تعليمات من بارزاني وهو اخي وصديقي وحليفي بشهر تشرين الأول الماضي، وقال نريد نعمل على وحدة عزم وتقدم ولا يجب أن يسمح لأنفسنا أن نكون مع فريق شيعي ضد آخر".

وأضاف الجبوري انه "لم يُفرض على الشيعة وفق الاستحقاق المتاح في الدورات السابقة، سبق وان اخترنا حليفاً (شبعنا جلاليق) فلنجرب الحليف الجديد".

وأشار الجبوري الى ان "مسعود بارزاني لايدخل بحكومة يشكلها الاطار التنسيقي"، لافتاً الى ان "بارزاني اخبره بصريح العبارة بالقول آذونا ودمرونا أطلقوا وعودهم وكذبوا علينا ويضربوننا بصواريخ وبطائرات مسيرة، ولن اذهب معهم".

وأكمل الجبوري نقلاً عن بارزاني على حد قوله: إن "الديمقراطي الكردستاني كان سيذهب الى المعارضة في حال تمكن الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، ولن يأخذ أي وزارة وليعطوها لأي طرف كردي".

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