2022/01/09 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j08UqrT_F00

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد جلسة عاصفة.. مجلس النواب ينتخب رئيساً ونائبين له وسط تشنجات ومشادات عنيفة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد جلسة عاصفة.. مجلس النواب ينتخب رئيساً ونائبين له وسط تشنجات ومشادات عنيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).