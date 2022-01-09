2022/01/09 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I-UN51eTZPA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غسان العطية: جلسة البرلمان اليوم اثبتت ان الديمقراطية في العراق لازالت بمرحلة الطفولة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غسان العطية: جلسة البرلمان اليوم اثبتت ان الديمقراطية في العراق لازالت بمرحلة الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).