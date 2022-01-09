قتلى بحريق اندلع ببناية في نيويورك

2022/01/09 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم، بينهم تسعة أطفال، في حريق كارثي اندلع، الأحد، في مبنى سكني شاهق الارتفاع في برونكس في نيويورك، وفق ما أفادت به السلطات.

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