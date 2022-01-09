الحلبوسي يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان الأولى

2022/01/09 | 23:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وتلقي ورقة الكتلة الأكبر.

وتولى الحلبوسي، 9 كانون الثاني/يناير، مع نائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله مهام رئاسة البرلمان رسميًا بعد إتمام عمليات الاقتراع السري.

وتابع "الترا عراق" مجريات الجلسة التي شهدت تقديم حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية طلب تسجيل الكتلة الأكبر، قبل إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقال الحلبوسي، خلال الجلسة، إنّ مدة الترشيح ستمتد إلى 15 يومًا "التزامًا بالتوقيتات الدستورية"، ليعلن بعدها رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى.

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