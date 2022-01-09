رئيس الجمهورية يهنئ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

2022/01/09 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.وقال صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، دولة الأخ شاخوان عبدالله المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنتخب، يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، متمنياً لكم السداد والتوفيق في مهام عملكم وللدورة الجديدة من مجلس النواب، وبما يحقق متطلبات المواطنين وتطلعاتهم".وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

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