شاخوان عبد الله يفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب البرلمان العراقي، يوم الأحد،

شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي

الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس

المجلس.

وجاء انتخاب شاخوان عبدالله بعد تحصله

على 180 صوتاً، مقابل 33 صوتاً لمنافسته

على المنصب

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