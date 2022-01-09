بالأرقام.. عضو الديمقراطي الأمريكي يكشف لـ(بغداد اليوم) عدد القوات الأجنبية المتبقية ودورها بالعراق

2022/01/09 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأحد، عدد القوات الأجنبية المتبقية ودورها بالعراق.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ( حزب الرئيس بايدن ) مهدي عفيفي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "الولايات المتحدة اتفقت مع الحكومة العراقية بوقت سابق بالاحتفاظ بالرد اذا تعرضت القوات الأمريكية والدولية للاستهداف"، مردفا: "لن يقف أمامنا اي شيء للرد لان واشنطن لن تترك حق الرد ولن نسمح بهذا الشيء".

وتابع: "نحن نقول لم يستهدف مستشارينا ومدربينا ان عدتم عدنا للضرب والقوات المسلحة الأمريكية تعرف أين ومتى يتم الرد" على حد قوله.

وبين عفيفي في حديثه لـ(بغداد اليوم) حول المستشارين الذين بقوا بالعراق، أن "هؤلاء لن يسمحوا باستهداف المصالح الأمريكية، فأن خروج القوات الأمريكية لايعني عدم قدرة المدربين ومن بقى معهم لحماية مصالحنا ببغداد".

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: "حجم قوات التحالف التي بقت وقال ان عددهم يصل إلى 2500 مدرب ومستشار".

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