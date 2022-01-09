أول دولة عربية تهنئ العراق بانتخاب برلمان جديد

2022/01/09 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأحد، ببرقية إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه لوالية جديدة.

وأشاد الغانم في برقيته بالأداء المتوازن والمميز للحلبوسي خلال فترة رئاسته السابقة للبرلمان العراقي متمنيا له التوفيق والنجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات في رئاسته الحالية.

كما أعرب عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البرلمان العراقي في المحافل البرلمانية القارية والدولية بما يصب في مصلحة القضايا العربية والإسلامية.

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