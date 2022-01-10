مصرع 19 شخصًا بينهم 9 أطفال في حريق في نيويورك

2022/01/10 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لشبكة CNN، إن حريقًا كبيرًا شب في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك يوم الأحد، خلف 19 قتيلاً، من بينهم تسعة أطفال.

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