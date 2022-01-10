2022/01/10 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZVdC-CRbt3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام الزبيدي: المحكمة الاتحادية ستحدد الكتلة الاكبر التي سجلت في الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلام الزبيدي: المحكمة الاتحادية ستحدد الكتلة الاكبر التي سجلت في الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).