2022/01/10 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KPssCoXkUYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر: الطريق الاسلم والاصح لحماية الديمقراطية هو بتشكيل الاطار التنسيقي معارضة قوية تحت قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر: الطريق الاسلم والاصح لحماية الديمقراطية هو بتشكيل الاطار التنسيقي معارضة قوية تحت قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).