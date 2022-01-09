"موجة وبائية أقسى".. وزارة الصحة العراقية تصدر تحذيرا

2022/01/10 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، الأحد، من "موجة (وبائية) جديدة" قالت إنها "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، استنادا إلى ارتفاع في نسبة الحالات التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا في البلاد و"بصورة مستمرة"، و"ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم في شكل سريع".

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