2022/01/10 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكار لداعش بين صلاح الدين ونينوى

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