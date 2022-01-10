2022/01/10 | 00:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أغارت الطائرات العراقية على مجموعة من الأهداف التابعة لبقايا تنظيم داعش بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه "ناس"، بعد منتصف ليل الأحد على الإثنين، (10كانون الثاني 2022)، أنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني، نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F16 ثمان ضربات، أسفرت عن تدمير عدة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران الحربي العراقي يستهدف مواقع لبقايا داعش عند حدود محافظتين بثمان غارات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران الحربي العراقي يستهدف مواقع لبقايا داعش عند حدود محافظتين بثمان غارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).