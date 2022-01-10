2022/01/10 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q-NLPr8v4l8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمد عنوز: رئيس السن لم يحدد الكتلة الاكبر انما تحدث عنها طرف اخر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمد عنوز: رئيس السن لم يحدد الكتلة الاكبر انما تحدث عنها طرف اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).