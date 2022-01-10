الزاملي: لن يكون للفاسد مكان في عراقنا الجريح

2022/01/10 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، انه لن يكون للفاسد مكان في "عراقنا الجريح".وقال الزاملي في بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ها هو نصر جديد للوطن قد تحقق، بفضل الله جل وعلا، وبفضل تخطيط وتوجيه الصدر المقتدى (أعزه الله)، ورئاسة وأعضاء الكتلة الصدرية المخلصين، والأخوة من الكتل النيابية المساندين لمشروع الإصلاح".وأضاف: "فوزنا بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان هو فوز لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم ومسمياتهم، فنحنُ أبناء ذلك المرجع الصدر محمد (قدس سره) الذي جاء منقذًا للجميع، وأخوة القائد العراقي المقتدى (أعزه الله)".وتابع: "يا أبناء شعبي الحبيب، قروا عينًا، واستبشروا بعراقٍ قويٍ ذو سيادةٍ وهيبةٍ، ولتنعموا بخيرات وطنكم، ولتعيشوا بعز وكرامة وشموخ، فاليوم بانت أولى تباشير النصر المؤزر".ومضى بالقول: "عهدًا منا وكما عهدتمونا نصدق بالوعد ونلتزم بالعهد؛ لن تجري السفن إلا بما تشاء رياح الإصلاح، ولن يكون للفاسد مكانٌ في عراقنا الجريح، فنحن منكم وإليكم، وسنعمل جاهدين لخدمتكم".

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