حمولة العقل حمولة أي وجدان... - محمد الحنفي

2022/01/10 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي عند كل ذي عقل...تفكير، ومنهجية...والتفكير...لا يتأتى...إلا بالانزواء...في مكان هادئ...ليس فيه...ما يحول...دون التفكير...الهادئ...في أي موضوع...من أجل...ترتيب الأفكار...من أجل...جعل الإنسان...يستمر...في الارتقاء...°°°°°°والارتقاء...لا يتم...ولا يتطور...إلا بالتفكير...والتفكير...لا ينام...ولا يتوقف...



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