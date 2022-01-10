طائرات F16 تنفذ ثمان ضربات بين صلاح الدين ونينوى

2022/01/10 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بأن طائرات F16 نفذت ثمان ضربات بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني، نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F16 ثمان ضربات".وأضاف البيان، أن "الضربات أسفرت عن تدمير عدة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى".

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