أول تصريح من حاكم الزاملي بعد انتخابه نائباً لرئيس البرلمان

2022/01/10 | 01:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على هيئة رئاسة البرلمان يعد بمثابة فوز لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم ومسمياتهم.

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وذكر الزاملي في بيان تلقاه "ناس"، (10 كانون الثاني 2022)، "ها هو نصر جديد للوطن قد تحقق، بفضل الله جل وعلا، وبفضل تخطيط وتوجيه الصدر المقتدى (أعزه الله)، ورئاسة وأعضاء الكتلة الصدرية المخلصين، والأخوة من الكتل النيابية المساندين لمشروع الإصلاح".

وأضاف الزاملي "فوزنا بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان هو فوز لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم ومسمياتهم، فنحنُ أبناء ذلك المرجع الصدر محمد (قدس سره) الذي جاء منقذًا للجميع، وأخوة القائد العراقي المقتدى (أعزه الله)".

وتابع قائلاً "يا أبناء شعبي الحبيب، قروا عينًا، واستبشروا بعراقٍ قويٍ ذو سيادةٍ وهيبةٍ، ولتنعموا بخيرات وطنكم، ولتعيشوا بعز وكرامة وشموخ، فاليوم بانت أولى تباشير النصر المؤزر".

وختم الزاملي "عهدًا منا وكما عهدتمونا نصدق بالوعد ونلتزم بالعهد؛ لن تجري السفن إلا بما تشاء رياح الإصلاح، ولن يكون للفاسد مكانٌ في عراقنا الجريح، فنحن منكم وإليكم، وسنعمل جاهدين لخدمتكم".

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وفاز عضو الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، الأحد، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، تلقى "ناسِ" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2022)، ان "عدد المصوتين لاختيار نائب اول لرئيس المجلس ٢٢٧ نائباً"، موضحة ان "النائب حاكم الزاملي حصل على 182 صوتاً فيما حصل منافسه حميد الشبلاوي على 34 صوتاً، مقابل 11 ورقة باطلة".

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