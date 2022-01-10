واشنطن تهدد إيران بعواقب وخيمة إذا تمت مهاجمة رعاياها

2022/01/10 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ هددت‭ ‬واشنطن‭ ‬الأحد‭ ‬إيران‭ ‬بـ»عواقب‭ ‬وخيمة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬‮«‬مهاجمة‮»‬‭ ‬رعاياها،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬طهران‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬أميركيا‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لاغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ وقال‭ ‬مستشار‭ […]

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