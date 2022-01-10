مقتل متظاهر سوداني بعد إطلاق قنابل الغاز قرب قصر الرئاسة

2022/01/10 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭-‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬شاب‭ ‬سوداني‭ ‬الأحد‭ ‬جراء‭ ‬اطلاق‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬السودانية‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬الرئاسة،‭ ‬مقر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬لتفريق‭ ‬متظاهرين‭ ‬يواصلون‭ ‬المطالبة‭ ‬بتنحي‭ ‬العسكريين‭.‬ وقتل‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬علي‭ ‬حب‭ ‬الدين‭ ‬علي‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬اصابته‭ ‬بعبوة‭ ‬غاز‭ ‬مسيل‭ ‬للدموع‭ ‬في‭ ‬العنق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬لجنة‭ […]

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