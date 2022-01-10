اتصالات مصرية أمريكية بشأن سد النهضة

2022/01/10 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة عادت‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أبي‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخبراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لمواصلة‭ ‬استكمال‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أبي‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬التيجراي‭ . ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ […]

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