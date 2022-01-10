التعادل الإيجابي يحسم قمة باريس وليون

2022/01/10 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل باريس سان جيرمان أمام مضيفه أولمبيك ليون، بهدف لكل منهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.تقدم لوكاس باكيتا لأولمبيك ليون في الدقيقة 8، وتعادل تيلو كيرير لسان جيرمان في الدقيقة 76.بهذه النتيجة تعادل سان جيرمان للجولة الثانية على التوالي، لكنه بقى في الصدارة برصيد 47 نقطة، بينما يحل ليون في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

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