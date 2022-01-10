2022/01/10 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي استقبل اليوم، الكاظمي".وأضاف البيان، أن "الزيارة تأتي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة".وكان مجلس النواب قد اختار الحلبوسي رئيسا له وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثاني لرئيس المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بعد منتصف الليل بين الحلبوسي والكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بعد منتصف الليل بين الحلبوسي والكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).