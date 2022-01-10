2022/01/10 | 01:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعرب عن استعدادها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية فور إعلان الرياض عن رغبتها بذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/10 | 01:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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