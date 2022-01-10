الحلبوسي‭ ‬يباشر‭ ‬رئاسته‭ ‬للبرلمان‭ ‬بتسلم‭ ‬قائمة‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬الصدر‭ ‬

2022/01/10 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭ ‬وميقاتي‭ ‬والكاظمي‭ ‬يهنئون‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬الهيئة‭ ‬النيابية‭ ‬الرئاسية‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتخب‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬الأحد‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬رئيسا‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬لتجديد‭ ‬ولاية‭ ‬رئيس‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تخللتها‭ ‬مشادات‭ ‬وفوضى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬الجناح‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران‭ ‬اغلبيته‭ ‬البرلمانية‭.. ‬ ‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬انتخاب‭ ‬النائب‭ ‬الصدري‭ ‬حاكم‭ ‬الزاملي‭ ‬نائبا‭ […]

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