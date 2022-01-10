2022/01/10 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان وميقاتي والكاظمي يهنئون في انتخاب الهيئة النيابية الرئاسية بغداد- عبدالحسين غزال انتخب البرلمان العراقي الجديد الأحد محمد الحلبوسي رئيسا له، في سابقة لتجديد ولاية رئيس للبرلمان في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية منذ خسارة الجناح الموالي لإيران اغلبيته البرلمانية.. كما جرى انتخاب النائب الصدري حاكم الزاملي نائبا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يباشر رئاسته للبرلمان بتسلم قائمة الكتلة الأكبر من نواب الصدر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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