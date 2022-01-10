الشعب يتتبع نقاط الضوء

2022/01/10 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬لابدّ‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬صورة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الانهيار‭ ‬العظيم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬امّا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الماضي،‭ ‬وكل‭ ‬العلامات‭ ‬تؤكد‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنَّ‭ ‬أقطاب‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ […]

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