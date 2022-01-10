الأمم المتحدة تعلق المساعدات في شمال غرب تيغراي 

2022/01/10 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وكالات إغاثة عملها في منطقة بإقليم تيغراي الإثيوبي بعد غارة جوية دامية على مخيم للنازحين، وفق ما أعلنت وكالة الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث التابعة للأمم المتحدة، الأحد.

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