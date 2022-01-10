2022/01/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة من حيث الجوهر، لا فرق بين الفريقين الشيعيين الذين يتصارعان حاليا على الحكم في العراق، التيار الصدري، الذي لا يريد تفويت فرصة الإنفراد في الحكم باسم الشيعة، والإطار التنسيقي الذي تمانع أحزابه المليشياوية، في التخلي عن ما أعتادت الحصول عليه من الكعكة الحكومية، وتأنف من لعب دور المعارضة.



بعد أن رفضت مكوناتها الإقرار بالهزيمة التي تكبدتها في الأنتخابات، وسعت الى لملمة صفوفها المتناثرة في الكيان الفضفا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين التيار والإطار - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين التيار والإطار - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).