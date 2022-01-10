ثقب الأوزون وثقب البكارة .. قصيدتان - منى حلمي

2022/01/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ثقب الأوزون وثقب البكارة ...



قصيدتان -------------------------------------------1 – ثقب الأوزون وثقب البكارة ------------------------------ خير أمة أخرجت للناس زينة حياتها المال والبنونلا يهمها ثقب الأوزون وميزان العدالة غير الموزون خير أمة أخرجت للناس لا تهتز لها شَعرةمن فتاوى الدم يطلقها الشيوخ والضحك على الذقون خير أمة أخرجت للنا ......





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