من اوراق تشرين 2019 الحلقة 24 - سلام إبراهيم

2022/01/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم من أشعار الثوارثورة أكتوبر -تشرين- 2019 - العراقية من أهم ما أنجزته بالإضافة إلى توحيد الشعور الوطني وعبور التخدقات الطائفية والأثنية هو خروج المرأة من قبرها في البيوت والدوائر لتساهم بفعالية جنب الثوار في العمل الإسعاف توفير الوجبات غسل الملابس الرسم على الجدران وقدمت شهيدات على طريق الحريةهنا الشاعرة -نور درويش- تصور المأزق الإنساني الذي كانت تعيشه المرأة العراقية بمحاصرتها في قيم وتقالي ......





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