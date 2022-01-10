2022/01/10 | 01:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد سكرتير الكاظمي يقبل يد امرأة مسنة !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Xquk0okt_w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد سكرتير الكاظمي يقبل يد امرأة مسنة !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد سكرتير الكاظمي يقبل يد امرأة مسنة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).