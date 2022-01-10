ذكرت الملك سلمان وولي العهد.. أول تغريدة للأميرة بسمة آل سعود بعد الإفراج عنها

2022/01/10 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الأميرة السعودية، بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، تغريدة هي الأولى لها بعد الإفراج عنها حيث قضت نحو ثلاث سنوات سجون المملكة.

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