2022/01/10 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهز زلزال قوي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، اليونان.وقال مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.8 درجة يهز اليونان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.8 درجة يهز اليونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).