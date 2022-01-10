قصيدتان من شمال العالم: عشتار وأتروپوس - حكمت الحاج

2022/01/10 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج في مجموعتها الشعرية الثالثة هذه، "أساطير الأم"، وبعد مجموعتيها السابقتين، "ماريا لوسيا" 2012 و"عزيزي سوان" أو سڤ-;-ن 2016، غاصت الشاعرة السويدية إليزابيث بيرشتولد في غابات الأمومة العميقة، بين الكلاب والخيول والأرانب البرية، والأمهات تدفعن عربات الاطفال أمامهن، في مزيج من الأسطورة والحياة اليومية، للكتابة عن تجربة الأمومة شعرا.



الشعر السويدي مثل السينما السويدية، عصي على الفهم، لا يشبه الا نفس ......





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