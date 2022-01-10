دَفْنُ الدّستورِ وخُرافةُ العقدِ الاجتماعيِّ.. - سعود قبيلات

2022/01/10 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات يُشيِِّع المواطنون الأردنيُّون الدَّستور (بالأحرى، ما تبقَّى منه) ويؤبِّنونه بطقوسٍ جنائزيَّة كربلائيَّة.



هذا هو حال الأردنيين بعد مائة سنة من الحكم الهاشميّ.



والأَولى هو أنْ يؤبِّن النِّظام آخر ما كان يتوهَّم (أو يوهم) أنَّه تبقَّى له مِنْ مظاهر الشَّرعيَّة.الشَّرعيَّة تُستمدُّ من الشَّعب ومن الدَّستور الَّذي يجب – حسب الأصول المتعارَف عليها – أن يكون مقرَّاً باستفتاءٍ شعبيّ.



أمَّا منطق ا ......





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