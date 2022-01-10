الصحة: الجرعة الثالثة تحدُّ من أوميكرون

2022/01/10 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) تسهم بالحد من تأثير المتحور أوميكرون وبقية السلالات الأخرى، بينما تطمح للوصول لتلقيح 300 ألف شخص يومياً.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي لـ"الصباح": إن "الجرعات التعزيزية للقاح تسهم بتعزيز المناعة ضد المتحور أوميكرون، وتحد من مخاطره" .

وأوضح أن "الجرعة التعزيزية (الثالثة) تؤخذ بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية، وهي مخصصة للفئات ذات الاختطار العالي، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص في معدلات المناعة".

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