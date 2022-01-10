الشرطة العراقية تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

2022/01/10 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

احتفلت الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وشهد الاحتفال إجراء فعاليات متعددة في مختلف المحافظات.

وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، بعيد تأسيس الشرطة، داعياً إلى دعمهم بما "يسهم في تسهيل وتطوير مهام عملهم واحترام حقوق الإنسان وحفظ الحريات العامة" .

وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حفل تخرّج دورة الضباط العالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية، وكرّم المتفوقين الأوائل والمتميزين في الدورة، ووزع بينهم الهدايا التقديرية.

ونظمت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك احتفالية مشتركة بمناسبة عيد الجيش العراقي في 6 كانون الثاني وعيد تأسيس الشرطة العراقية في التاسع منه.

وعقدت الاحتفالية بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن علي الفريجي والمحافظ راكان سعيد ومعاون القائد نبيل عسكر ومدير شرطة كركوك العميد كاوة غريب وشخصيات عسكرية ومدنية من المحافظة.

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