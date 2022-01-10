الدرس السوفياتي من جديد.. روسيا تواجه حتمية التاريخ

2022/01/10 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين أشياء كثيرة أخرى، فإن الانتفاضة الشعبية في جمهورية كازاخستان تقول لروسيا ما معناه "لا مفر" من مواجهة هذه الوقائع

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