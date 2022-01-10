العثور على الممثل الكوميدي بوب ساغت ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا

2022/01/10 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الشريف في مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية وفاة الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغت في غرفة فندق بالمقاطعة.

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