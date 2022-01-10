2022/01/10 | 07:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي ريابكوف أنّه أجرى مناقشة "معقّدة" مساء الأحد مع نظيرته الأميركيّة، قبل أسبوع من محادثات دبلوماسيّة شديدة الخطورة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة المتفجّرة بشأن أوكرانيا.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسيّة للأنباء عن ريابكوف قوله بعد عشاء عمل استمرّ ساعتين في جنيف مع نائبة وزير الخارجيّة الأميركيّة ويندي شيرمان، إنّ "المحادثة كانت معقّدة.لا يُمكن أن تكون سهلة".كما وصف ريابكوف المحادثة بأنّها كانت "جدّية"، في وقت تستمرّ المفاوضات الاثنين.وأضاف ريابكوف "أعتقد أنّنا لن نهدر الوقت (الاثنين)".كانت الولايات المتحدة وروسيا اتّخذتا مواقف حازمة قبل هذه المفاوضات.ففي حين حذّرت واشنطن من مخاطر حصول "مواجهة"، استبعدت موسكو من جهتها تقديم أيّ تنازلات.وحضّ وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن روسيا على تجنّب "عدوان" جديد بحقّ أوكرانيا وعلى اختيار طريق الدبلوماسيّة، بينما يُطالب الكرملين الذي يواجه ضغوطا لسحب قوّاته من الحدود الأوكرانيّة الغربَ بتقديم ضمانات بشأن الأمن في أوروبا، بينها ضمان عدم توسّع حلف شمال الأطلسي أكثر نحو الشرق.وأكّدت شيرمان من جهتها خلال عشاء العمل "دعم الولايات المتحدة للمبادئ الدوليّة (المتعلقة) بالسيادة والسلامة الإقليميّة ولحرّية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها" حسب بيان للخارجيّة الأميركيّة.قبل ساعات من هذا عشاء العمل هذا، قال ريابكوف إنّه "يشعر بخيبة أمل إزاء الإشارات الواردة خلال الأيّام الأخيرة من واشنطن، وأيضا من بروكسل" حيث مقرّ الاتّحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسيّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأميركيون والروس يبدأون محادثات "معقدة" حول أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأميركيون والروس يبدأون محادثات "معقدة" حول أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).