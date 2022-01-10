صخب الجلسة الأولى وخلاف

2022/01/10 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى يختار البرلمان العراقي رئيسا له، ونائبين للرئيس، في أول يوم من انعقاده بعد الانتخابات.

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