ماركينوس .. ليون فريق رائع ودافع بشكل جيد

2022/01/10 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع برر مدافع وقائد باريس سان جيرمان، ماركينيوس، تعادل فريقه مع أولمبيك ليون بهدف لكل منهما في الدوري الفرنسي. وقال ماركينوس ان " المباراة هي الاولى لي ولمعظم اللاعبين في العام الجديد، حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا ضد فريق رائع دافع بشكل جيد وكان من الصعب علينا خلق مساحات للتقدم للأمام، لذا سنحت لنا فرص قليلة، لم نستغلها ". واضاف ماركينوس ان " فريقنا استقبل هدفًا مبكرًا جدًا، ووجدنا صعوبة في العودة، وبذلنا أقصى ما لدينا ".وتعد نتيجة التعادل هي الثانية على التوالي لفريق باريس سان جيرمان ، لكنه بقى في الصدارة برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ليون المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة.المنصدر / كورة

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