القبض على شخص بحوزته حبوب مخدرة في الديوانية

2022/01/10 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخص بحوزته حبوب مخدرة في احدى سيطراتها.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها ألقت القبض على شخص يستقل عجلة نوع سايبا وجد بحوزتهم لحظة تفتيشه كمية من الحبوب المخدرة”.وأضافت انه “تم ارساله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه”.ع.ع

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