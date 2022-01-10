العثور على ممثل أمريكي “كوميدي مشهور” ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا

2022/01/10 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت شرطة مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي، بوب ساغت، ميتا في غرفة بفندق في المدينة.ونشرت الشرطة تغريدة جاء فيها، “استلمنا بلاغا عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف..الرجل هو “بوب ساغت..كان ميتا لحظة وصول الشرطة، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.[…]

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