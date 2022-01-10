ستشعر وكأنك تحلق بين كنوز سلطنة عُمان الطبيعية في هذه المشاهد..ما سرها؟

2022/01/10 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال طائرة الدرون خاصته، يكشف المصور العُماني أسامة الغيلاني عن الجمال الخفي لطبيعة سلطنة عُمان.

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